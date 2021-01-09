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Ученые: Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет

09.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет

  • 9.01.2021, 19:12
  • 3,150
Ученые: Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет

Из-за этого в минуте стало 59 секунд.

Официальные хронометристы нашей планеты спорят о том, имеет ли смысл сокращать минуту на одну секунду, чтобы объяснить это изменение и привести точное течение времени обратно в соответствие с вращением Земли, – сообщает Daily Star (перевод - bobruisk.ru).

C 1970 года было добавлено 27 дополнительных секунд, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли. Это связано с тем, что в течение десятилетий нашей планете требовалось чуть больше 24 часов, чтобы завершить вращение, но с прошлого года наблюдается другая ситуация. В настоящее время наша Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет.

День 19 июля 2020 года был на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. До этого самый короткий день был в 2005 году, но за последние 12 месяцев этот рекорд был побит 28 раз.

«Вполне возможно, что отрицательная скачкообразная секунда понадобится, если скорость вращения Земли еще больше увеличится, но пока рано говорить, произойдет ли это», – передает Daily Star слова старшего научного сотрудника группы времени и частоты Национальной физической лаборатории Питера Уибберли.

Конечное решение будет принято на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году.

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