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Названо число пассажиров на борту упавшего близ Джакарты самолета
Источник материала: Хартия'97
Названо число пассажиров на борту упавшего близ Джакарты самолета
Министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил крушение.
На борту разбившегося пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек, пишет
Буди Кариа Сумади подтвердил крушение и заявил, что в самолете было 53 пассажира, включая 10 детей, а также 12 членов экипажа.
Напомним, что Boeing 737-500
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Министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил крушение.
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