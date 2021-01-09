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Литва официально изменила название Грузии на своем языке

09.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литва официально изменила название Грузии на своем языке

  • 9.01.2021, 18:41
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Литва официально изменила название Грузии на своем языке

Отказаться от названия «Gruzija» просили грузинские политики.

С конца декабря Литва официально утвердила название «Sakartvelas», оно теперь будет применяться во всех официальных документах, сообщает «Радыё Свабода».

«Сейчас «Sakartvelas» – уже официальное название», – сообщил агентству BNS председатель Государственной комиссии литовского языка Аудрис Антанайтис.

21 декабря комиссия постановила исключить из документа, в котором определяются названия государств название «Gruzija» и вписать туда «Sakartvelas».

«Принятое два года назад решение определило «Sakartvelas» как второе, неофициальное название. Понадобился переходный период, чтобы узнать, приняла ли общественность это название. Очевидно, что она прижилась в общине чрезвычайно быстро. Я прогнозировал 20 лет, а прижилась за два года. Это было действительно очень неожиданно», – сказал Антанайтис.

«Мы решили остановить процесс – «Sakartvelas» становится официальным полным названием», – сообщил он.

По словам председателя комиссии, это решение облегчит работу официальных учреждений, так как до сих пор они в официальных межгосударственных документах мусилили писать «Gruzija (Sakartvelas)»

«Грузия все еще общее название, оно может быть использовано в общественных местах», – сказал Антанайтис.

Отказаться от названия «Gruzija» ранее литовских чиновников не раз просили грузинские политики и дипломаты. По их словам, это название – российское.

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Отказаться от названия «Gruzija» просили грузинские политики.
 
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