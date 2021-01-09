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Почему протестующие вошли в Капитолий и как кризис в США отразится на внешней политике? Мнение политолога Шпаковского
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» эксперт, политолог Александр Шпаковский.
Как американская полиция достаточно просто позволила зайти протестующим в, пожалуй, самое охраняемое здание после Пентагона?
Григорий Азаренок, корреспондент:
Александр Шпаковский, политолог:
Во-первых, полиция объявляла о том, что будут предприниматься повышенные меры безопасности. В Вашингтон была введена Национальная гвардия, 300 человек. Было заявлено о том, что меры безопасности вокруг Капитолия будут усилены. Был превентивно задержан руководитель правой группировки Proud Boys. За несколько дней до заявленного митинга ему было предписано покинуть Вашингтон. То есть определенные признаки, указывающие на то, что планируется нерядовое событие, были.
Могу сказать, что для меня впоследствии выглядело странным, как при таких предпринимаемых мерах безопасности и, видимо, при наличии информации о том, что все же могут быть провокации и беспорядки, американская полиция достаточно просто позволила зайти протестующим в, пожалуй, после Пентагона самое охраняемое здание. Численность сотрудников полиции Капитолия – две тысячи человек.
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
Как эти несистемные группы в итоге взяли управление толпой в свои руки и повели, в общем-то, людей на штурм?
И второй вопрос, который у меня возник, – это уже скорее к организаторам мероприятия. Для меня, например, совершенно очевидно, что Трамп не планировал насильственный захват государственных зданий, будучи действующим президентом. Более того, впоследствии этот захват сыграл Трампу в минус, потому что вся доказательная база по фальсификациям на выборах – а там есть более тысячи показаний свидетельских (то есть уже данных под присягой, они задокументированы) – можно сказать, пошла прахом и итоги выборов были утверждены на фоне этих катастрофичных для Америки событий.
Здесь вопрос к организаторам митинга, конкретно к Трампу: почему не была обеспечена безопасность? Как эти несистемные группы в итоге взяли управление толпой в свои руки и повели, в общем-то, людей на штурм, вследствие которого в том числе погибли пять человек.
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
Мне лично очень не хватало бы, если какая-либо белорусская общественная структура инициировала бы мероприятие траурное у посольства США
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
Я, во-первых, соболезную американскому народу, действительно это так. Второе – конечно, погибли люди. Пусть на другом континенте, пусть далеко от нас, тем не менее мы должны все-таки реагировать на такого рода вещи.
Вполне можно было бы это обсудить, в том числе с американскими коллегами и американскими дипломатами. Которые, кстати, по протестам в Беларуси, уже затухающим, не имеющим былой силы и в принципе мало заметными тем не менее на своей официальной странице в Facebook еженедельно размещают ту или иную ангажированную информацию с призывами, оценками и так далее. Хотелось бы пообщаться с ними и о ситуации в их стране. Почему вследствие применения боевого оружия по людям погибли четыре человека, в том числе две женщины? Как так получилось? Почему у людей возникли претензии к результатам выборов в президенты Соединенных Штатов Америки, что же там произошло?
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
Кризис в Америке, который начался, на мой взгляд, не сейчас, а еще в годы правления Обамы, будет углубляться
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
Как американцы справятся с этим кризисом? Я не американист, поэтому мне сложно здесь давать какие-то советы. Более того, мне кажется, сейчас идет соревнование – продолжается, вернее – двух концепций. Одна – интервенционистская, которая в угоду некому глобальному миропорядку, основанному на наборе определенных леволиберальных установок, готова пожертвовать самими Соединенными Штатами Америки. А вторая – это все-таки такая национально-консервативная, ее олицетворением был Трамп, который призывал Америку повернуться в первую очередь внутрь, то есть лицом к американцам. Сделать ее великой снова, исходя из интересов рядового американского избирателя, того самого, кто, так сказать, был в фундаменте этой страны – белый мужчина-американец, протестант. Вот избиратель Трампа. Та самая старая добрая Америка – протестантская, христианская, с традиционной семьей. Все это сейчас подвергается серьезной ревизии.
Сказать, за кем большинство, достаточно сложно. Я думаю, что на этом этапе протесты будут продолжаться. Я читаю источники правоконсервативные, скажем так. Для них приход Байдена к власти сравним, наверное, с пришествием Сатаны на Землю, если читать комментарии простых избирателей Трампа.
Отвлеченная на внутренние проблемы неоконсервативная элита США, которая группируется с Байденом, для нас больший плюс, нежели минус
Григорий Азаренок:
Александр Шпаковский:
И в этой ситуации, конечно, отвлеченная на внутренние проблемы неоконсервативная элита США, которая группируется с Байденом, для нас больший плюс, нежели минус. Другое дело, что экономические последствия могут быть от кризисных явлений в Штатах и все остальное. Но с точки зрения экспорта цветных революций, мне кажется, они, скажем так, не будут столь активны, как могли бы быть.
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Почему протестующие вошли в Капитолий и как кризис в США отразится на внешней политике? Мнение политолога Шпаковского
Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» эксперт, политолог Александр Шпаковский. Как американская полиция достаточно просто позволила...
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