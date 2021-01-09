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Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2021-й на диагностических станциях начался с ажиотажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пройти техосмотр спешат те, кто ждал вступления в силу изменений Налогового кодекса. Ранее выполнение контрольно-диагностических работ было привязано к уплате госпошлины. Чтобы получить разрешение участвовать в дорожном движении, владелец транспортного средства должен был внести плату в том числе и за так называемый дорожный сбор. Но с 1 января все изменилось – госпошлину заменил транспортный налог, теперь он оплачивается отдельно.
Александр Добриян, корреспондент:
Среди тех, кто решил начать субботнее утро с посещения диагностической станции, Сергей Василенко. Опытный водитель перерыва в техосмотрах никогда не делал.
Сергей Василенко, автовладелец:
Как думаете, с чем связано?
Сергей Василенко:
Позитивно оценивает произошедшие в законодательстве перемены и профессиональный грузоперевозчик Алексей Крупенков. На этой диагностической станции его микроавтобус сегодня проходит осмотр первым.
Алексей Крупенков, грузоперевозчик:
Как думаете, почему сейчас так массово приезжают?
Алексей Крупенков:
Так лучше?
Алексей Крупенков:
Работа кипит. В среднем на машину уходит 18 минут, за это время нужно проверить порядка 30 позиций. В начале 2021 года через станцию проходит не меньше 120 машин за день. Но инженер Денис Савостеев признается, что это долгожданный наплыв после продолжительного затишья.
Денис Савостеев, инженер по техническому осмотру транспортных средств:
Пройти технический осмотр с первого раза получается лишь у 70 % автосредств. Однако замечания инженеров – повод позаботиться о собственной безопасности. В этом, как известно, мелочей не бывает.
Николай Козлов, автовладелец:
Подавляющее большинство автовладельцев называют произошедшие перемены позитивными. Кроме того, уже сейчас понятно: решение отвязать уплату транспортного налога от прохождения техосмотра существенно улучшит техническое состояние автомобилей на дорогах и сократит количество автохлама во дворах.
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Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси?
Новости Беларуси. 2021-й на диагностических станциях начался с ажиотажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройти техосмотр спешат те, кто ждал...
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