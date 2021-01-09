ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пять белорусских вахтовиков попали в больницу в результате ДТП в Брянской области

09.01.2021 20:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пять граждан Беларуси пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе под Брянском, сообщил Интерфаксу информированный источник.

«ДТП произошло в Выгоничском районе на 42-м километре трассы А-240. Микроавтобус марки „Мерседес“ съехал в кювет и опрокинулся. Пять человек пострадали», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в микроавтобусе находилось 15 человек — по предварительной информации, граждане Беларуси, которые ехали в Брянск на вахтовую работу.

«Пострадавшие госпитализированы», — сказал источник.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Микроавтобус марки «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся. Пять человек пострадали
 
Новости дня
Новости разные
 
Жареные сосиски в картошке: вкуснейший рецепт для завтрака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by