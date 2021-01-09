Пять белорусских вахтовиков попали в больницу в результате ДТП в Брянской области

Источник материала: Tut.by

Пять граждан Беларуси пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе под Брянском, сообщил Интерфаксу информированный источник.

«ДТП произошло в Выгоничском районе на 42-м километре трассы А-240. Микроавтобус марки „Мерседес“ съехал в кювет и опрокинулся. Пять человек пострадали», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в микроавтобусе находилось 15 человек — по предварительной информации, граждане Беларуси, которые ехали в Брянск на вахтовую работу.

«Пострадавшие госпитализированы», — сказал источник.