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Тренеры сборной Беларуси по биатлону определились с составами на смешанные эстафеты

09.01.2021 20:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился, кто примет участие в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.


Фото: Дарья Бурякина

В классической смешанной эстафете, которая начнется в 13.30, выступят Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

На 16.40 запланирован супермикст. В нем сборную Беларуси представят Анна Сола и Никита Лобастов.

 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился, кто примет участие в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 
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