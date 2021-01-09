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Тренеры сборной Беларуси по биатлону определились с составами на смешанные эстафеты
Источник материала: Tut.by
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился, кто примет участие в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.
В классической смешанной эстафете, которая начнется в 13.30, выступят Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.
На 16.40 запланирован супермикст. В нем сборную Беларуси представят Анна Сола и Никита Лобастов.
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился, кто примет участие в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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