Тренеры сборной Беларуси по биатлону определились с составами на смешанные эстафеты

Источник материала: Tut.by

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился, кто примет участие в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.



Фото: Дарья Бурякина

В классической смешанной эстафете, которая начнется в 13.30, выступят Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

На 16.40 запланирован супермикст. В нем сборную Беларуси представят Анна Сола и Никита Лобастов.