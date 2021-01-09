Мужчина, ударивший медика: Я за президента, был пьян, теперь стыдно

Источник материала: Салiдарнасць

TUT.BY разыскал мужчину, ударившего врача в брестской больнице. Это Николай, ему 55 лет, живет в Брестском районе, работает водителем школьного автобуса. Он согласился изложить свою версию событий.

Говорит, 5 января находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову».

— Ко мне подошли два омоновца — вежливые ребята, вызвали скорую помощь.

Так мужчина попал в приемное отделение больницы.

— А у меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? (Протестующим. — Прим. TUT.BY). Нормально же живем!

Мужчина знает о протестах медиков в Беларуси, этим явлением он не доволен. Рассказал, что в приемном отделении стал говорить сотрудникам скорой помощи, что он думает об этом и о Лукашенко — чтобы самого не приняли за протестующего.

— Они (медики. — Прим. TUT.BY) мне сказали: «За кого ты, за кого?». И стали меня тузать, один взял за шею! Если бы они меня не потузали, я б никого не ударил!

Что вкладывает мужчина в слово «тузать», подробнее узнать не удалось.

После конфликта, который попал на видео, в больнице Николаю оказали помощь.

— Обработали рану, обследовали и отпустили. На второй день мне позвонил участковый и сказал, что нужно встретиться.

О том, что видео с его поведением уже широко разошлось в соцсетях, мужчина знает.

— Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть.

Напоследок он добавил, что своих политических убеждений продолжит придерживаться.

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