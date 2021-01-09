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Почему нельзя сравнивать протесты в Беларуси и США: «Там выборы — и тут выборы, так это одно и то же?»

09.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский обозреватель Сергей Пархоменко в деталях объяснил, почему нельзя обобщать скандальные концовки президентских выборов в Беларуси и США.

Почему нельзя сравнивать протесты в Беларуси и США: «Там выборы — и тут выборы, так это одно и то же?»

Фото AFP

Пархоменко обратил внимание, что атаку на Капитолий в Вашингтоне пропагандисты начинают сравнивать с массовыми протестами в Беларуси.

– Там президент — и тут президент, там выборы — и тут выборы — ну, так это же одно и то же? Нет, друзья, это не просто не одно и то же, это совсем противоположные вещи, – сказал в эфире Эха Москвы Пархоменко. – В обоих случаях есть действующий президент, который не признает результатов выборов и цепляется за власть.

Но в одном случае дело происходит после того, как больше 60 дел рассмотрено в суде, как на протяжении двух месяцев и еще пары дней происходили разбирательства бесконечные в тех штатах, которые были спорными, бесконечные пересчеты, бесконечные экспертизы, бесконечные сборы данных, бесконечные подачи в суды, бесконечные рассмотрения этих судов.

Как отметил обозреватель, по итогам судов выявилась «колоссальная разница между американским и белорусским случаем фальсификации выборов».

– Знаете, чем эти случаи отличаются? Людьми. Потому что фальсификация требует живых людей, которые это делают. И в случае белорусском. и в случае российском эти люди налицо, – сказал Пархоменко. – Всегда есть некоторая живая человеческая база этих фальсификаций. А в американском случае этого нет. И в американском случае есть добросовестная позиция суда, который 60 раз пытался найти эти нарушения и 60 раз их не нашел.

Журналист обратил внимание, что в Беларуси действующие власти «в принципе» отказываются рассматривать возможность фальсификаций, несмотря на «живые свидетельства».

– А в США рассматривают. И мы знаем о том, сколько сил положила американская судебная система, чтобы установить истину в этом случае, – подчеркнул Пархоменко.

Он отметил, что протест должен быть основан на справедливом требовании, чего при атаке на Капитолий и близко не было.

– Здесь вещь в некотором роде противоположная: это имитация протеста людей в поддержку той власти, которая пытается обмануть. Трамп на этот момент является властью, и он пытается обмануть свою собственную законодательную систему, в том смысле, что систему своей собственной страны — юридическую, судебную систему своей страны. Он обманщик, он агрессор в этой ситуации, – констатировал Пархоменко.

И в этом еще одно существенное отличие от ситуации в Беларуси, где система, несмотря на протестное голосование избирателей, встала на защиту действующего главы государства – Лукашенко.

– В США мы видим ситуацию противоположную: политическая ситуация встала на защиту закона, оберегая его от действующего президента, – отметил Пархоменко.

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«Колоссальная разница между американским и белорусским случаем фальсификации выборов».
 
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