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Борисовчане намекнули узурпатору, что ждут его только в одном месте
Источник материала: Хартия'97
Борисовчане намекнули узурпатору, что ждут его только в одном месте
В Беларуси — 154 день протестов.
В стране уже 5 месяцев продолжаются акции против узурпатора.
Борисовчане намекнули диктатору, что ждут его только в одном месте, пишет телеграм-канал
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В Беларуси — 154 день протестов.
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