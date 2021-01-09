Источник материала: Хартия'97

Какие авто, «выпущенные не позднее 1991 года», могут купить белорусы, чтобы не платить налог 2 9.01.2021, 20:20

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Иллюстрационное фото

Подборка машин, которым более 30 лет.

В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за допуск к участию в дорожном движении был введен транспортный налог. При этом владельцы автомобилей, "выпущенных не позднее 1991 года", не должны его платить, а значит, можно сэкономить. Что купить из старых авто? Показал сайт abw.by .

Найти "живую" машину, которой более 30 лет, хлопотное дельце, мягко говоря. Все равно это будет старый "корч", требующий постоянных ремонтов. Ну а вдруг повезет?

Тем не менее даже в объявлениях сложно чисто визуально найти что-то более-менее "живое". И не факт, что "живое" визуально окажется по факту нормальным автомобилем. В общем, отправляемся изучать объявления.





Audi 100 C3 априори выносливый автомобиль. В Гродно как раз продается такая машина 1990 г.в. с 2-литровым бензиновым мотором и "механикой". Комплектация простенькая: люк, усилитель руля, центральный замок. И все. Цена – 1250$, что вполне адекватно за это авто.





Визуально по фото вроде неплохо, но нужно смотреть в живую. В описании к объявлению указано: "Люк работает во всех положениях. Заменен комплект ГРМ и приводные ремни 3000 км назад. Новые свечи, высоковольтные провода и топливный насос. Отремонтированы стартер и генератор. Заменены пружины, задняя банка глушителя. Колеса Tunga Nordway 195/65 R15 M+S б/у 3 сезона + 2 колеса с летней резиной (тоже б/у 3 сезона). Нюансы по кузову. Правый порог требует ремонта".





На фото – проблемный правый порог. "Лайк" продавцу за честность.





Volkswagen Passat B3, как Ленин, жил, жив и будет жить. За 2000$ продается экземпляр 1989 года с пробегом 460.000 км. Под капотом 1,9-литровый дизельный мотор.





Комплектация тоже пустая, указано, что есть усилитель руля. На фото видно, что электростеклоподъемников у авто нет. В описании говорится: "Хорошее состояние, новый АКБ, подвеска не стучит, новые колодки, диски, амортизаторы. Глушитель переварен, "ручник" держит, остальная информация по телефону. Торг!"





Mercedes 190 в техническом плане достаточно выносливый автомобиль, хотя и сложный по подвеске и топливной системе бензиновых двигателей KE-Jetronic. За 1500$ продается экземпляр 1984 г.в. Под капотом бензиновый 2-литровый мотор и 5-ступенчатая "механика".





В комплектацию входят передние электростеклоподъемники, кожаный салон, усилитель руля, люк и центральный замок, что для тех лет неплохо. Описание лаконичное: "5-ступенчатая коробка передач: при 120 км/ч на одометре 2500 об/мин, а расход при этом 7 литров на 100 км".





Audi 80 тоже один из старинных любимцев белорусов. Надежный, простой, долговечный. За 1500$ на продажу выставлен автомобиль 1989 года с 1,8-литровым бензиновым мотором.





В объявлении написано: "Резина новая, ничего делать не надо, завёл – поехал. Без торга!" Без торга так без торга, лишь бы ездил хорошо.





Ну а в качестве бонуса – эксклюзив Citroёn BX, выпущенный в 1989 году, за 1000$. Мотор 1,4-литровый, коробка передач механическая, комплектация самая минимальная.





Но этот французский шарм! Указан пробег 216.000 км. В описании сказано, что реальный: "Автомобиль в хорошем состоянии на ходу. В 1997 году пригнан из Германии, с тех пор в одних руках. Зимой стоит в гараже. В авариях не был! Двигатель и гидравлика в полном порядке. Пробег реальный!"

А что бы вы купили из авто до 1991 года выпуска?

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