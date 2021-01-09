Источник материала: Хартия'97

Чубаров: Угроза коллапса и распада России может заставить Кремль деоккупировать Крым 1 9.01.2021, 20:13

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По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа, Кремль можно заставить отползти с оккупированных территорий.

Для деоккупации Крыма, по мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, перед Кремлем должна встать угроза полного коллапса российской экономики, которая чревата распадом российского государства. Об этом он сообщил в эфире Радио Крым.Реалии .

«Для кремлевских правителей должна возникнуть угроза большая, чем перспектива потери Крыма. То есть угроза полного коллапса российской экономики, которая чревата распадом российского государства. Это может заставить Кремль возвратиться к нормам международного права и отползти с оккупированных территорий. Речь идет не только о Крыме – о Приднестровье, о части территории Грузии», – подчеркнул Чубаров.

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