|
Лида провела акцию «Гоняем во всю мощь!»
Источник материала: Хартия'97
Лида провела акцию «Гоняем во всю мощь!»
Бегунов-патриотов встречали кличем «Жыве Беларусь!».
Лида провела акцию «Гоняем во всю мощь!».
- Приятно было видеть и слышать, как прохожие и на горке встречали бегунов кличем: «Жыве Беларусь!».
Города Беларуси, принимайте эстафету, - пишет телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бегунов-патриотов встречали кличем «Жыве Беларусь!».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)