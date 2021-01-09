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Павел Дуров: Пользователи WhatsApp массово переходят в Telegram

09.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Павел Дуров: Пользователи WhatsApp массово переходят в Telegram

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  • 9.01.2021, 19:58
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Павел Дуров: Пользователи WhatsApp массово переходят в Telegram

В настоящее время Telegram насчитывает около 500 миллионов пользователей по всему миру.

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «В контакте» Павел Дуров в пятницу, 8 января, сообщил о том, что тенденция к переходу пользователей мессенджера WhatsApp к конкуренту Telegram заметно усилилась. Причиной этому, с точки зрения IT-предпринимателя, стало недавнее изменение WhatsApp своей политики конфиденциальности, согласно которому личные данные юзеров теперь будут передаваться его материнской компании Facebook, сообщает dw.com.

В то же время Дуров обвинил компанию WhatsApp в использовании в конкурентной борьбе методов так называемого «скрытого маркетинга». По его данным, редакторы портала Wikipedia за последнее время выявили целый ряд случаев публикации ботами предвзятой информации в статье о мессенджере WhatsApp. «Кроме этого, мы выявили ботов, распространяющих в социальных СМИ неточную информацию о Telegram», - указал Дуров в своем Telegram-канале.

Он называет три основных «мифа« о созданном им мессенджере, курсирующих сейчас в интернете: «код Telegram не является открытым», «Telegram - русский» и «Telegram не использует шифрование данных». Все эти утверждения Дуров опровергает, подчеркивая, в частности, что у мессенджера нет ни серверов, ни представительств в России, а программный интерфейс и методы шифрования данных, используемые Telegram, «уже тысячу раз проверяли эксперты по безопасности».

Самые популярные мессенджеры в мире

В настоящее время Telegram насчитывает около 500 млн пользователей по всему миру. Для сравнения: по данным сайта messengerpeople.com, число активных пользователей Whatsapp в июле 2020 года составляло около 2 млрд человек. На сегодня это самый популярный мессенджер в мире. Следом за ним идет Facebook Messenger с 1,3 млрд пользователей. На третьем месте - WeChat, имеющий более 1,2 млрд юзеров.

Что касается изменений условий пользования WhatsApp, с которыми юзеры должны согласиться до 8 февраля 2021 года, чтобы продолжать работу с ним, то для жителей ЕС, согласно законодательству Евросоюза в области защиты данных, они не будут являться обязательными. «Чтобы избежать всяческих сомнений: в европейском регионе WhatsApp все еще не передает данные пользователей компании Facebook для того, чтобы компания Facebook могла улучшить свои продукты или рекламу», – цитирует 7 января редакция онлайн-издания onlinemarketing.de официального представителя компании WhatsApp.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
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