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Григорий Азарёнок: Америка – мастер провокаций, и штурм Капитолия вполне может быть одной из них
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Весь мир обсуждает то, что в канун Рождества произошло в Соединенных Штатах Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После штурма протестующими здания Капитолия все больше разговоров о немедленном импичменте действующему президенту Трампу. Раздаются голоса и об уголовном преследовании. Глобальная американская империя вступает в новую стадию своего существования, что несет глобальные риски для всего человечества.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Америка. Страна, которая сейчас является геополитическим гегемоном в условиях однополярного мира. Государство, которое строит новый мировой порядок. Система, которая навязывает правила всему остальному человечеству. После развала и уничтожения Советского Союза это государство стало монополистом. Новой глобальной империей. Исполнилась та самая пресловутая американская мечта: град на холме, который стал столицей мира.
Они взяли эту монополию и сделали человечество лучше? Голивуд вам расскажет, что да.
Григорий Азаренок:
Затем – циничное и подлое уничтожения Ирака. Колин Пауэлл тряс пробиркой с порошком, убеждая весь мир, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Интервенция. Война. Миллион погибших. Десятилетие гражданского конфликта. А никакого оружия массового поражения так и не нашли.
Григорий Азаренок:
То же самое они хотели совершить в Сирии. Но нашлась сила, которая указала обнаглевшим янки свое место.
В 2016 году к власти в США пришел несистемный человек. Дональд Трамп вступил в борьбу с неотроцкистской глобалистской элитой, которая была готова бросить в топку все человечество, в том числе и саму Америку, ради построения нового мирового порядка. И, похоже, проиграл. Его нагло и цинично выбрасывают из власти, проведя самые грязные и скандальные выборы в истории человечества.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. Весь мир обсуждает то, что в канун Рождества произошло в Соединенных Штатах Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После штурма...
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