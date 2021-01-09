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Мингорисполком предложил помочь с уборкой снега, рассказали, где взять лопату
Источник материала: Onliner
Который день мелкий, но стабильный поток снега покрывает страну и столицу. Многие автомобилисты уже, возможно, не один раз столкнулись с квестом по расчистке собственной машины. В ЖЭУ готовы обеспечить всех желающих лопатами. Об этом написал официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
Вот такую цитату Александра Дороховича, заместителя председателя Мингорисполкома, там приводят:
— Городские службы будут благодарны неравнодушным жителям, которые пожелают провести выходные с пользой и помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. Инвентарь добровольцам также выдадут жилищные организации.
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Который день мелкий, но стабильный поток снега покрывает страну и столицу. Многие автомобилисты уже, возможно, не один раз столкнулись с квестом по расчистке...
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