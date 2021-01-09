Мингорисполком предложил помочь с уборкой снега, рассказали, где взять лопату

Источник материала: Onliner

Который день мелкий, но стабильный поток снега покрывает страну и столицу. Многие автомобилисты уже, возможно, не один раз столкнулись с квестом по расчистке собственной машины. В ЖЭУ готовы обеспечить всех желающих лопатами. Об этом написал официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Вот такую цитату Александра Дороховича, заместителя председателя Мингорисполкома, там приводят:

— Городские службы будут благодарны неравнодушным жителям, которые пожелают провести выходные с пользой и помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. Инвентарь добровольцам также выдадут жилищные организации.