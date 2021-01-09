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Евгений Пустовой: если честно, в Беларуси не два политических лагеря, а четыре

09.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Западному миру не до праздников: в США штурмуют Белый дом, Европу лихорадит от COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь тихо и по-доброму встречает череду рождественских праздников. Это время, когда можно не торопясь порассуждать о вечном и заглянуть внутрь себя.

О событиях минувшего года и силе духа белорусского народа – политический стендап Евгения Пустового.    

Евгений Пустовой: если честно, в Беларуси не два политических лагеря, а четыре

Евгений Пустовой, корреспондент:
Добрый святой рождественский вечер! Белорусы. Мы, как наши предки сотни лет до того, празднуем Рождество Христово. С праздником, соотечественники.

Это «Политика без галстуков и купюр». В студии Евгений Пустовой, любимый патриотами и любящий змагаров, которые тоже порой думают, что они невероятные патриоты.

Евгений Пустовой: если честно, в Беларуси не два политических лагеря, а четыре

Давайте начнем с праздника. Праздника даже для тех, у кого в сердцах еще не поселился рожденный в яслях Младенец. Эти святые дни – это возможность начать заново, перевернуть страницу, хотя Новый год на календаре за нас это сделал. В рождественские праздники люди сбрасывали с себя груз обид, ездили в гости, радовались. Даже солнце в эти дни поворачивается к теплу.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Западному миру не до праздников: в США штурмуют Белый дом, Европу лихорадит от COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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