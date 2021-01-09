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«Поиски продолжаются». Новые подробности об авиакатастрофе в Индонезии, где пассажирский самолёт упал в море

09.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Подробности авиакатастрофы в Индонезии. Стало известно точное количество людей на борту потерпевшего крушения Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности там находились 62 человека – 50 пассажиров, включая 7 детей, и 12 членов экипажа.

На месте трагедии развернута масштабная поисково-спасательная операция. В район ЧП стянуты семь кораблей морской и береговой охраны. Координаты самолета переданы всем судам в районе крушения.

«Поиски продолжаются». Новые подробности об авиакатастрофе в Индонезии, где пассажирский самолёт упал в море

Лайнер, выполнявший внутренний рейс, упал в Яванское море недалеко от Джакарты. Связь с ним была потеряна вскоре после взлета. Буквально за минуту Boeing потерял более 3 000 метров высоты. Услышав два взрыва, в море вышли рыбаки. Они же обнаружили спутанный моток кабеля и проводов, который предположительно является частью пропавшего лайнера.

Багус Пурухито, начальник Индонезийского национального поисково-спасательного агентства:
Мы получили информацию от местных жителей, что они нашли часть обломков. Эти обломки были отправлены на остров Ланканг, возле которого была потеряна связь с самолетом. Мы до сих пор не знаем, что именно это за обломки, но поиски продолжаются спасательными группами. Позже они будут опознаны Национальным транспортным комитетом по безопасности.

«Поиски продолжаются». Новые подробности об авиакатастрофе в Индонезии, где пассажирский самолёт упал в море

В аэропорту города Понтианак, куда должен был прибыть пропавший самолет, работают психологи. Родственники пассажиров в тревожном состоянии ждут новостей.

«Поиски продолжаются». Новые подробности об авиакатастрофе в Индонезии, где пассажирский самолёт упал в море

Я должен был забрать их. Это моя старшая дочь, я больше не смогу с ними встретиться.

Что стало причиной трагедии, пока непонятно. Известно, что самолет эксплуатировался 26 лет – это небольшой срок по авиационным характеристикам. Перед крушением никаких аварийных сигналов подано не было. 

Люди в материале: Багус Пурухито

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Индонезии. Подробности авиакатастрофы в Индонезии. Стало известно точное количество людей на борту потерпевшего крушения Boeing, сообщили в программе...
 
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