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Какой будет погода в воскресенье
Источник материала: Хартия'97
Какой будет погода в воскресенье
Завтра ожидается небольшой снег.
Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 10 января, сообщили
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью от минус 1 по юго-западу до минус 13 по северу страны. Днем будет от минус 4 до 10 градусов ниже нуля. По юго-западной половине страны от 0 до минус 3 градусов.
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Завтра ожидается небольшой снег.
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