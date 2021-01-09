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Какой будет погода в воскресенье

09.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода в воскресенье

  • 9.01.2021, 21:32
Какой будет погода в воскресенье

Завтра ожидается небольшой снег.

Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 10 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью от минус 1 по юго-западу до минус 13 по северу страны. Днем будет от минус 4 до 10 градусов ниже нуля. По юго-западной половине страны от 0 до минус 3 градусов.

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