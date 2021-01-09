Источник материала: Хартия'97

Умерла 29-летняя сотрудница минского ОМОНа Скараженок, о которой писали госСМИ 9.01.2021, 21:26

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Обстоятельства смерти неизвестны.

Светлана Скараженок — самая «публичная» сотрудница женского взвода минского ОМОНа. О ее карьерном пути много раз рассказывали государственные СМИ — из семьи отца-афганца, выучилась на пиарщика, но пошла служить, пишет nn.by .

Несколько дней назад Светлана умерла. Обстоятельства смерти неизвестны.

Руководство МВД и руководство минского ОМОНа выразили соболезнования ее родным через страницы ведомственной газеты «На страже».

Светлане Скараженок (в ее научных работах употреблялась форма «Скаражонок») было 29 лет, она родом из Несвижа. Отец-пограничник в советские времена служил в Афганистане и Туркменистане, мать — культработник. Светлана была единственным ребенком в семье.

Окончила факультет философии и социальных наук БГУ, а после прошла подготовку в учебном центре МВД и в 2014 году стала служить в ОМОНе.

Женский взвод в минском ОМОНе был создан еще в 2009 году. Женщины-омоновцы проводят досмотры в судах, на концертах, спортивных турнирах, а также патрулируют улицы.

Вопрос, имеет ли смерть Светланы Скараженок криминальный характер, официальный представитель ГУВД Миноблисполкома оставила без комментариев.

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