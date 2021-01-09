ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умерла 29-летняя сотрудница минского ОМОНа Скараженок, о которой писали госСМИ

09.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Умерла 29-летняя сотрудница минского ОМОНа Скараженок, о которой писали госСМИ

  • 9.01.2021, 21:26
  • 3,392
Умерла 29-летняя сотрудница минского ОМОНа Скараженок, о которой писали госСМИ

Обстоятельства смерти неизвестны.

Светлана Скараженок — самая «публичная» сотрудница женского взвода минского ОМОНа. О ее карьерном пути много раз рассказывали государственные СМИ — из семьи отца-афганца, выучилась на пиарщика, но пошла служить, пишет nn.by.

Несколько дней назад Светлана умерла. Обстоятельства смерти неизвестны.

Руководство МВД и руководство минского ОМОНа выразили соболезнования ее родным через страницы ведомственной газеты «На страже».

Светлане Скараженок (в ее научных работах употреблялась форма «Скаражонок») было 29 лет, она родом из Несвижа. Отец-пограничник в советские времена служил в Афганистане и Туркменистане, мать — культработник. Светлана была единственным ребенком в семье.

Окончила факультет философии и социальных наук БГУ, а после прошла подготовку в учебном центре МВД и в 2014 году стала служить в ОМОНе.

Женский взвод в минском ОМОНе был создан еще в 2009 году. Женщины-омоновцы проводят досмотры в судах, на концертах, спортивных турнирах, а также патрулируют улицы.

Вопрос, имеет ли смерть Светланы Скараженок криминальный характер, официальный представитель ГУВД Миноблисполкома оставила без комментариев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Поиски продолжаются». Новые подробности об авиакатастрофе в Индонезии, где пассажирский самолёт упал в море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by