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Washington Post: Импичмент Трампа рассмотрят уже после инаугурации Байдена

09.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Washington Post: Импичмент Трампа рассмотрят уже после инаугурации Байдена

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  • 9.01.2021, 21:22
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Washington Post: Импичмент Трампа рассмотрят уже после инаугурации Байдена

Сенат не сможет собраться раньше, чем за день до инаугурации.

В преддверии второй битвы за импичмент президента США Дональда Трампа лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл распространяет среди сенаторов-республиканцев меморандум, в котором описывается, как потенциальный судебный процесс в Сенате сработает для президента Трампа. Такой процесс произойдет после того, как Трамп покинет Белый дом, передает Washington Post (перевод — zn.ua).

Офис МакКоннелла отмечает, что Сенат не будет вновь созван для ведения предметных дел до 19 января, что означает, что самая ранняя возможная дата, когда в Сенате может начаться судебный процесс по импичменту, - это день до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа вышли на протесты против результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Во время акции протеста произошли столкновения с правоохранителями, неизвестные смогли прорваться через правоохранителей к зданию Капитолия.

Из-за инцидента заседание парламента США, на котором должны были утвердить результаты президентских выборов, пришлось приостановить, а здание Конгресса закрыли на вход и выход.

После перерыва в заседании Конгресс США все-таки утвердил победу Джо Байдена в президентской гонке. Он получил 306 голосов коллегии избирателей, при необходимых 270. Трамп получил 232 голоса.

В результате протестов четыре человека погибли. Кроме того, полиция задержала более 50 человек.

Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий. Противник Трампа на выборах Джо Байден назвал происходящее попыткой мятежа и «нападением на демократию».

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Сенат не сможет собраться раньше, чем за день до инаугурации.
 
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