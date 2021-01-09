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Минчане провели акцию «1937-2021» у Генпрокуратуры, Минобороны, ГУБОПиК

09.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане провели акцию «1937-2021» у Генпрокуратуры, Минобороны, ГУБОПиК

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  • 9.01.2021, 21:11
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Минчане провели акцию «1937-2021» у Генпрокуратуры, Минобороны, ГУБОПиК

Не забудем, не простим!

Белорусы провели акцию «1937-2021» возле Дома правосудия, Генпрокуратуры, Белтелерадиокомпании, МВД, КГБ, Минобороны, ГУВД Минска, ГУБОПиК и Окрестина.

«09.08.2020 - 09.01.2021: сегодня белорусы отстаивают свое право на свободу ровно 5 месяцев. Мы не готовы забывать и не готовы прощать!» - написали телеграм-каналу «Баста» авторы акции.

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Теги: Минск
 
 
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