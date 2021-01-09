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Минчане провели акцию «1937-2021» у Генпрокуратуры, Минобороны, ГУБОПиК
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели акцию «1937-2021» у Генпрокуратуры, Минобороны, ГУБОПиК
Не забудем, не простим!
Белорусы провели акцию «1937-2021» возле Дома правосудия, Генпрокуратуры, Белтелерадиокомпании, МВД, КГБ, Минобороны, ГУВД Минска, ГУБОПиК и Окрестина.
«09.08.2020 - 09.01.2021: сегодня белорусы отстаивают свое право на свободу ровно 5 месяцев. Мы не готовы забывать и не готовы прощать!» - написали телеграм-каналу
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Не забудем, не простим!
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