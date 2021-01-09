|
Минское Уручье марширует по району
Источник материала: Хартия'97
Минское Уручье марширует по району
В микрорайоне звучит громкое «Пошел вон!».
Белорусы уже 5 месяцев протестуют против узурпатора.
В минском микрорайоне Уручье сейчас маршируют по району. Колонна скандирует «Пошёл вон! Ты и твой ОМОН!»
Видео акции опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В микрорайоне звучит громкое «Пошел вон!».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)