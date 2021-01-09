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В Афинах +19, в Киеве -2. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 января
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают без осадков, облачно. Столбик термометра здесь покажет +1°C, рассказали в программе
В Вене -1°C, облачно с прояснениями. В Риме также ожидается дождь и 9 градусов тепла. -3°C и солнце обещают в Мадриде.
В столице Болгарии +3°C, дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +12°C. В Афинах обещают ясную, солнечную погоду и до +19 градусов.
На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +1°C и мокрый снег, в Вильнюсе -5°C и без осадков.
В Варшаве и Киеве будет -2°C, без осадков и облачно. А вот в Москве будет -20°C.
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В Париже синоптики обещают без осадков, облачно. Столбик термометра здесь покажет +1°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене -1°C, облачно с прояснениями. В...
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