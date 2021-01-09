В Афинах +19, в Киеве -2. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 января

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают без осадков, облачно. Столбик термометра здесь покажет +1°C, рассказали в программе «Плюс-минус» .





В Вене -1°C, облачно с прояснениями. В Риме также ожидается дождь и 9 градусов тепла. -3°C и солнце обещают в Мадриде.

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

В столице Болгарии +3°C, дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +12°C. В Афинах обещают ясную, солнечную погоду и до +19 градусов.





На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +1°C и мокрый снег, в Вильнюсе -5°C и без осадков.





В Варшаве и Киеве будет -2°C, без осадков и облачно. А вот в Москве будет -20°C.