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В Афинах +19, в Киеве -2. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 января

09.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают без осадков, облачно. Столбик термометра здесь покажет +1°C, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Афинах +19, в Киеве -2. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 января

В Вене -1°C, облачно с прояснениями. В Риме также ожидается дождь и 9 градусов тепла. -3°C и солнце обещают в Мадриде.

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

В столице Болгарии +3°C, дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +12°C. В Афинах обещают ясную, солнечную погоду и до +19 градусов.

В Афинах +19, в Киеве -2. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 января

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +1°C и мокрый снег, в Вильнюсе -5°C и без осадков.

В Афинах +19, в Киеве -2. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 января

В Варшаве и Киеве будет -2°C, без осадков и облачно. А вот в Москве будет -20°C.

Люди в материале: Юлия Самусенко

 
 
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В Париже синоптики обещают без осадков, облачно. Столбик термометра здесь покажет +1°C, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Вене -1°C, облачно с прояснениями. В...
 
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