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До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

09.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В понедельник, 11 января, ночью погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, рассказали в программе «Плюс-минус».

Днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды: 
На предстоящей неделе в Беларуси ожидается зимний характер погоды. В начале недели под влиянием области повышенного атмосферного давления осадков будет немного, но местами будет идти кратковременный снег. Температура воздуха существенно понизится. В ночные часы при прояснениях воздух может охладиться до 10-15 градусов мороза. Дневной фон температур при этом будет от -1 до -8°C.

Во второй половине недели атмосферные фронты с Западной Европы принесут осадки в виде снега, мокрого снега и некоторое повышение температуры воздуха. Неустойчивая погода будет сохраняться и в предстоящие выходные дни.

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

12 января сохранится влияние влажной неустойчивой воздушной массы. А уже со среды, 13 января, погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.

Люди в материале: Юлия Самусенко, Александр Беганский

 
 
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В понедельник, 11 января, ночью погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, рассказали в...
 
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