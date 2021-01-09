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До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник, 11 января, ночью погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, рассказали в программе
Днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Во второй половине недели атмосферные фронты с Западной Европы принесут осадки в виде снега, мокрого снега и некоторое повышение температуры воздуха. Неустойчивая погода будет сохраняться и в предстоящие выходные дни.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
12 января сохранится влияние влажной неустойчивой воздушной массы. А уже со среды, 13 января, погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.
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В понедельник, 11 января, ночью погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, рассказали в...
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