|
«Беларусь красивая. Нам нравится». Как в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще встречают гостей из разных уголков страны?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречают посетителей, пожалуй, в самом холодном зале страны – в окружении почти двух сотен снеговиков, которые прибыли в поместье из разных частей земного шара.
Для тех, кто не смог загадать свои желания лично, Дед Мороз готов устроить Skype-сессию. Для этого в древнейший заповедный лес Европы специально провели интернет.
К Дедушке Морозу традиционно приезжают целыми семьями. Маленькая Ксюша проделала путь из Минска – первое в жизни большое путешествие. Для малышки третий Новый год наступает в компании главного волшебника страны. Тут же исполняется желание: девочка получила долгожданный ранец.
Никак не меньше своей встречи с беловежским Дедом Морозом ждал маленький Никита из Гродно. Тут же докладывает: письмо написал без единой ошибки.
Никита, житель Гродно:
Волшебнику отдыхать некогда. Хоть гостей в поместье стало чуточку меньше, иностранная корреспонденция прибывает мешками.
Мальчик пишет, что живет в Варшаве и хотел бы, чтобы я в этом году подарил ему красивый грузовичок.
Юные почитатели из Польши, Франции, Германии, России. В этот год на зимний адрес приходит как никогда много писем – больше 20 тысяч.
В дремучий лес пришел и интернет. Теперь Дедушка онлайн со своими малышами каждый уикенд.
У Дедушки Мороза много дел, помогаю осваивать интернет-технологии.
Добрый день! Приветствую вас на своей волшебной полянке. Давайте знакомиться. Я добрый Лесовичок – повелитель животных и леса.
Новый помощник понимает животных с полуслова, оберегает символ наступающего года и знает, как приумножить семейный капитал.
Бытует такая легенда: кто загадает три желания и погладит копытце бычка, у того год будет успешный.
Главное, за чем приезжают в Поместье – загадать желания.
Валерия Лученок, жительница Минска:
Личные аудиенции с Дедом Морозом – этого ждали и это случилось. Он встречает гостей в самом холодном зале страны в окружении почти двух сотен снеговиков. Каждый прибыл из разных частей земного шара.
Алесь, помощник Деда Мороза:
Из-за закрытых границ в поместье поток иностранных туристов стал меньше. А белорусы – постоянные гости.
Сергей Осейчук, житель Каменца:
Оксана Квятковская, жительница Гродно:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусь красивая. Нам нравится». Как в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще встречают гостей из разных уголков страны?
Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)