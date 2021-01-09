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До -13 градусов. Когда в Беларусь придут холода?

09.01.2021 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На круглосуточный режим перешли коммунальные службы. Сотни единиц техники выведены в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снегоуборочные машины работают по всей стране.

До -13 градусов. Когда в Беларусь придут холода?

За ночь высота снежного покрова только в столице достигла 23 сантиметров. В Борисове – рекорд, 28. Сейчас циклон, который принес в Беларусь так много снега, отступает на восток.

До -13 градусов. Когда в Беларусь придут холода?

С начала января в стране выпала почти месячная норма осадков. Такая погода вполне характерна для первого зимнего месяца, как сообщают синоптики. Белорусы просто отвыкли от снежных пейзажей, ведь последние несколько лет зима «не дорабатывала». Сейчас и дети, и взрослые могут насладиться зимней погодой. На улицах непривычно много гуляющих, а самое популярное развлечение у детей – катание на санках и тюбингах.

До -13 градусов. Когда в Беларусь придут холода?

Наконец-то пришла зима. Пришел снег, мы этому очень рады, хоть каникулы оказались и бесснежными, и большее время мы провели дома. Но в последние дни дети наконец-то могут покататься на санках.

До -13 градусов. Когда в Беларусь придут холода?

Мне нравятся елки, мне нравится, что все укутано снегом, нравится лепить снеговиков.

До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

10 января в некоторых районах немного похолодает. От -1С по юго-западу до -13С по северу республики, прогнозирует метеослужба.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На круглосуточный режим перешли коммунальные службы. Сотни единиц техники выведены в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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