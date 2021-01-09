Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноименному клубу из Москвы в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию чемпионата КХЛ поражением. На выезде команда Крейга Вудкрофта уступила «Динамо» московскому.

Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Заброшенными шайбами отличились Андрей Миронов и Иван Муранов. Команды в этом сезоне встречались уже трижды и во всех матчах выигрывали москвичи. А подопечных Крейга Вудкрофта после возвращения из Москвы ждёт короткая домашняя серия: в понедельник будет матч с магнитогорским «Металлургом», а в пятницу состоится игра с «Автомоболистом» из Екатеринбурга.

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