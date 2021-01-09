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Виталий Жуковский приступил к работе в футбольном клубе БАТЭ

09.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виталий Жуковский приступил к работе в футбольном клубе БАТЭ

Матч за Суперкубок Беларуси между футболистами БАТЭ и «Шахтёра» будет принципиальным – об этом на пресс-конференции заявил новый главный тренер борисовской команды Виталий Жуковский.

Также рулевой БАТЭ рассказал некоторые подробности своего назначения и поделился ближайшими планами. Соглашение с 36-летним специалистом рассчитано на один год, в ближайшее время будут объявлены его помощники по тренерскому штабу. Уже в понедельник футболисты БАТЭ выйдут из отпуска, а 27 января отправятся на предсезонный сбор в Турцию. До этого борисовчане проведут два контрольных матча, один из них – с «Ислочью», командой которой ранее на протяжении 11 сезонов руководил Виталий Жуковский.

Напомним, о назначении Виталия Жуковского футбольный клуб БАТЭ сообщил 31 декабря. Новый сезон по традиции начнётся розыгрышем Суперкубка, за который поспорят чемпион страны – солигорский «Шахтёр» и обладатель Кубка – БАТЭ.

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Матч за Суперкубок Беларуси между футболистами БАТЭ и «Шахтёра» будет принципиальным – об этом на пресс-конференции заявил новый главный тренер борисовской...
 
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