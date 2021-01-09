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В Гомеле продолжают отмечать рождественские праздники

09.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле продолжают отмечать рождественские праздникиГомеле продолжают отмечать рождественские праздники" class="one-news__figure-img">

Колядам в старину придавали особое значение, потому и блюда готовили специальные и дома наводили порядок. Рождественскую ночь считали сакральной, с ней было связано много поверий. Все святочные дни наполнены особым смыслом. Люди устраивали гадания, мастерили обереги.      


Гулянья по всей стране – с утра и до позднего вечера. Рождество – не столько светский, сколько религиозный праздник, поэтому верующих в Гомеле, например, ждали в Преображенском храме. Для самых маленьких – волшебное шоу на свежем воздухе. Юные друзья Деда Мороза отправились в рождественское путешествие в известную добрую сказку «По щучьему велению». Правда, чтобы добро победило, им пришлось сильно постараться.

Время, когда важно окружить заботой и теплом каждого. На рождественскую ёлку пригласили ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Обязательное условие – исключительно хорошее настроение. Благотворительный праздник организовала гомельская Епархия. Целый месяц священнослужители рассылали детям письма с поздравлениями. Рождественскую почту впервые получили почти четыре тысячи школьников.

Благотворительные марафоны добра – давняя традиция православной церкви. Песни, танцы, сладкие подарки – всего этого было много. Но как сделать праздничную программу не просто яркой, а по-настоящему незабываемой? Решили украсить небо огнями рождественского фейерверка! Наступает время светлых и чистых помыслов – время поддерживать друг друга, загадывать желания и следить, чтобы мысли и поступки были добрыми и правильными.


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Теги: Гомель
 
 
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Колядам в старину придавали особое значение, потому и блюда готовили специальные и дома наводили порядок. Рождественскую ночь считали сакральной, с ней было...
 
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