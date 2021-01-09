Как сделать салат оливье полезным? 5 советов

Источник материала: ОНТ

Блогер, автор проекта Salat shop, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева рассказала в интервью радио Sputnik , как укрепить иммунитет с помощью салатов.

1. Малышева считает, что в первую очередь в салатах нужно уменьшить количество покупного майонеза, потому что его основа – рафинированное растительное масло, которое почти не содержит полезных веществ.

2. Майонезу легко можно найти полезную замену.

3. Можно использовать свежую зелень и оливковое масло для заправки типа песто. Петрушка, укроп, кинза и другие травы полезны как для пищеварения, так и для иммунитета.

4. То же самое можно сказать и о специях ‒ куркуме, молотом черном перце и других. А имбирь, который известен своими полезными свойствами, можно измельчать и добавлять в салаты для остроты.

5. Полезным можно сделать салат оливье, если вместо консервированного горошка положить свежий (или свежемороженый), а заправку сделать самим.

Фото: the-challenger.ru

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