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Как сделать салат оливье полезным? 5 советов
Источник материала: ОНТ
Блогер, автор проекта Salat shop, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева рассказала в интервью
1. Малышева считает, что в первую очередь в салатах нужно уменьшить количество покупного майонеза, потому что его основа – рафинированное растительное масло, которое почти не содержит полезных веществ.
2. Майонезу легко можно найти полезную замену.
3. Можно использовать свежую зелень и оливковое масло для заправки типа песто. Петрушка, укроп, кинза и другие травы полезны как для пищеварения, так и для иммунитета.
4. То же самое можно сказать и о специях ‒ куркуме, молотом черном перце и других. А имбирь, который известен своими полезными свойствами, можно измельчать и добавлять в салаты для остроты.
5. Полезным можно сделать салат оливье, если вместо консервированного горошка положить свежий (или свежемороженый), а заправку сделать самим.
Фото: the-challenger.ru
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Блогер, автор проекта Salat shop, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева рассказала в интервью радио Sputnik, как укрепить иммунитет с помощью салатов. 1....
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