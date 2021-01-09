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Тренды-2021. Меньше слов – больше фото

09.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренды-2021. Меньше слов – больше фото

В начале года особенно хочется остановиться именно на трендах, которые будут с нами несколько сезонов. В общем, мало что изменилось. Акцент – на цвета, их оттенки, принты и стилистические приемы (аксессуары). 

Однако вовсе не обязательно следовать всем трендам и срочно бежать скупать все подряд. Вот то, на что стоит обратить внимание. Все модели достаточно симпатичные, что-то вы можете взять себе на заметку, а что-то и вовсе пройдет мимо. Меньше слов – больше фото.

Смотрите и выбирайте то, что подойдет именно вам. Если и включать тренд в свой гардероб, то лучше всего это делать на момент его актуальности.

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В начале года особенно хочется остановиться именно на трендах, которые будут с нами несколько сезонов. В общем, мало что изменилось. Акцент – на цвета, их оттенки,...
 
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