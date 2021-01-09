13 трасс, идеальный снег и большие очереди: как белорусы отдыхают в Силичах?

Источник материала: ОНТ

Белорусские горнолыжные курорты переполнены туристами. Погода сделала подарок всем любителям скорости на склонах и предложила в рождественские выходные идеальный снег. Прокатиться на сноуборде и лыжах приезжают по несколько тысяч человек в день.





Снежная погода позволила открыть для гостей все трассы горнолыжного курорта. Их здесь 13: для опытных и начинающих горнолыжников. Уверяют: ничем не хуже Швейцарии. Тем более, что в этом году коррективы в зимний отдых внесла эпидемия ковида.

Погода – еще один бонус для гостей комплекса, но даже отсутствие снега не проблема для горных склонов хоть в Минске, хоть в Силичах, хоть в самой Солнечной долине. Здесь ежедневно работают снежные пушки. Так трассы могут «дожить» до весенней оттепели. Отбоя нет и от посетителей, закрытые границы – ещё один хороший повод открыть свои курорты.

Гостей в Силичах в несколько раз больше пропускной способности комплекса, но и это не останавливает любителей активного отдыха. Здесь и профессионалы, и начинающие – все на лыжах и сноубордах покоряют трассы. Не всегда с первой попытки получается, но для этого есть инструкторы, которые расскажут про конкретный вид спорта.

Для комфортного спуска на лыжах и сноуборде не хватит и пару часов, требуется длительное изучение техники. Без падений, конечно, не обошлось, но инструкторы уверяют: это тоже часть учебы, которая зависит от практики и ежедневного «наката» на трассе.

Обеспечить безопасность туристам – приоритет в работе комплекса. Масочный режим, дезинфекция – таковы современные реалии, все относятся с пониманием, ведь здоровье важнее. Поэтому в такую погоду отправляются на свежий воздух целыми семьями. Для тех, кто не готов покорять горные вершины, есть альтернатива – встать на коньки. На базе комплекса – современная площадка, от желающих отбоя нет.

Есть варианты и в дикой природе, когда катком становятся просто резкие склоны на окраинах городов. Так даже веселее.

Снег в Беларуси, конечно, событие. Ждали два сезона, в прошлом году такого снега не было, а сейчас как в Альпах. С такой же бронью почти на всех белорусских курортах – на неделю вперед.

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