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Белорусские гандболисты проиграли Норвегии в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года

09.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские гандболисты проиграли Норвегии в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года

Гандболисты сборной Беларуси на выезде уступили команде Норвегии в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года.

В своем втором матче квалификации белорусы проиграли со счётом 17:29. Отметим, что наша сборная отправилась в Норвегию практически вторым составом. Самым результативным у белорусов стал Борис Пуховский, который забросил 9 мячей.

Напомним, 5 января соперники встречались в Минске, когда команда Юрия Шевцова была сильнее – 33:25. В группе лидирует сборная Норвегии. У нее 4 очка после трёх матчей, следом идут белорусы и итальянцы (по два балла после двух игр). Команда Латвии пока очков не набрала. Сейчас белорусские гандболисты отправляются в Египет на чемпионат мира, который пройдёт с 13 по 31 января. Соперники по группе – команды России, Южной Кореи и Словении. Борьбу за награды мирового первенства продолжат по три лучшие сборные из 8-ми квартетов.

Фото: handball.by

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Теги: Минск
 
 
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Гандболисты сборной Беларуси на выезде уступили команде Норвегии в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. В своем втором матче квалификации белорусы...
 
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