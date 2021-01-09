«Край четырёх религий» – экспозицию о Великой Отечественной войне создают в Ивьевском музее национальных культур

Источник материала: ОНТ

О том, как сражались против общего врага и ради одной победы. Стационарную экспозицию о Великой Отечественной войне создают в Ивьевском музее национальных культур. Этот проект знаковый уже не только для «края четырёх религий». В Беларуси – год народного единства.





Адрес у этого дома символический – улица 17-го Сентября. Дата, которая объединила страну. 1939 год – рубеж, который предстоит перейти необычному музею. Там, где сегодня временная выставка, ищут варианты «постоянства памяти». Ещё не поздно.

Екатерина Маскалевич, директор Ивьевского музея национальных культур: «Тема Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной в частности – это та нить, которая объединит все наши залы и будет представлена именно здесь. Четвертый зал будет самым эмоциональным. За мирное небо сражались не только христиане, но и мусульмане, иудеи Ивьевщины. Местные жители подключились к этому, и органы власти – сельсоветы. Когда в какой-то деревне разбирают дом, они приглашают музей».

Почти четыре тысячи предметов. Режим открытого хранения – тоже форма актуализации фондов. И посетитель ближе к тайне. А эта плетёнка для снарядов образца 1944 из гетто. Теперь музей – единственный еврейский уголок.

В экспозиции зашифрован генетический код города, где едва ли не в каждой семье католик, и православный найдётся, а мусульмане и иудеи – добрые соседи.

Эпиграф к стационарной экспозиции – «Под единым небом через столетия». Ивье, известное с 1444 года, это и «белорусский Вавилон», и столица «своих» татар (мечеть за окном), и «наш Иерусалим». Теперь заметно издалека «Былое ў сучасным».

Марина Позняк, научный сотрудник Ивьевского музея национальных культур: «Пачынае праект вуліца Бернардынская. Гэта гістарычная назва. Цяпер гэта вуліца Карла Маркса. Каля 10 дамоў ужо ёсць. Стараюся ісці па парадку. Ёсць дапамога і калектыва нашага музея, і жыхароў нашага горада, і людзей, якія жывуць за межамі, але выхадцы з нашай Іўеўшчыны».

Музейные заметки в соцсетях читаются без остановки. Это не комплимент. Возможно, издадут путеводитель по Ивью с главой о здании 1934 года, которое выстояло в войну, и где сегодня берегут и приумножают общие ценности. Адрес имеет значение.

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