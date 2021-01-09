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Погода в областных центрах Беларуси с 11 по 17 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

09.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 11 по 17 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

В ближайшие дни в Беларусь начнет поступать ледяной воздух из акватории северных морей.

В начале недели будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью при прояснениях до -15°C. Днем прогнозируется -1…-8°C.

Во вторник и в среду в большинстве районов выпадет снег. Туманы, слабый гололед, на дорогах будет скользко. Ночью ожидается до -10°C, а в дневные часы -1…-7°C.

В четверг и в пятницу пройдет снег различной интенсивности. Слабый гололёд. На дорогах гололедица. Ночью до -13°C. Днем столбики термометров покажут -2…-7°C.

По предварительному прогнозу, в следующие выходные ожидается кратковременный снег. В ночные часы -6…-11°C, при прояснениях по востоку до -15°C, днем до -9°C.

Подробный прогноз погоды на неделю с 11 по 17 января в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске смотрите в программе «Метеогид»!   

 


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В ближайшие дни в Беларусь начнет поступать ледяной воздух из акватории северных морей. В начале недели будет облачно с прояснениями, без существенных осадков....
 
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