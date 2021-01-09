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Увлекательный разговор двух котов попал на видео. Только посмотрите на этих очаровашек!
Источник материала: ОНТ
Видео с «беседой» двух котов
В кадре пушистые питомцы о чем-то оживленно «перемяукиваются» друг с другом. Кажется, будто у них идет увлекательный разговор. Интересно, о чем?
Комментаторы тоже пытались угадать тему разговора пушистиков. «Обсуждают план ночного тыгыдыка», «Планируют заговор против людей, точно-точно», «Говорят, что, когда кожаные заснут, они залезут на стол и съедят все вкусности», – писали пользователи.
Фото: скриншот из видео
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Видео с «беседой» двух котов опубликовал ridus.ru. В кадре пушистые питомцы о чем-то оживленно «перемяукиваются» друг с другом. Кажется, будто у них идет увлекательный...
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