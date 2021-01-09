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Увлекательный разговор двух котов попал на видео. Только посмотрите на этих очаровашек!

09.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Увлекательный разговор двух котов попал на видео. Только посмотрите на этих очаровашек!

Видео с «беседой» двух котов опубликовал ridus.ru.

В кадре пушистые питомцы о чем-то оживленно «перемяукиваются» друг с другом. Кажется, будто у них идет увлекательный разговор. Интересно, о чем?

Комментаторы тоже пытались угадать тему разговора пушистиков. «Обсуждают план ночного тыгыдыка», «Планируют заговор против людей, точно-точно», «Говорят, что, когда кожаные заснут, они залезут на стол и съедят все вкусности», – писали пользователи.

Фото: скриншот из видео

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Видео с «беседой» двух котов опубликовал ridus.ru. В кадре пушистые питомцы о чем-то оживленно «перемяукиваются» друг с другом. Кажется, будто у них идет увлекательный...
 
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