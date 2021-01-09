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ДТП под Брянском: пострадали 7 белорусов

09.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП под Брянском: пострадали 7 белорусов

После съезда в кювет микроавтобуса из Беларуси госпитализированы 7 граждан Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Брянской области. 

В полиции уточнили, что после опрокидывания в кювет микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который ехал в сторону Брянска со стороны Беларуси пострадали 7 человек. Как пояснили ТАСС в УМВД по региону, всего в момент ДТП в машине находились 16 человек, все граждане Беларуси. 

В Выгоничской центральной районной больнице (Брянская область) рассказали, что госпитализированными занимаются сотрудники медицины катастроф, которые приехали из Брянска. В больницу поступило 7 человек, один из них на ногах. Пострадавшие - молодые мужчины.

По предварительным данным, причина аварии – несоответствие выбранной скорости условиям движения.

Напомним, на 43-м км трассы «Брянск – Новозыбков» произошло ДТП. Как сообщал российский региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Брянске – гололедица и небольшой снег.

Фото: БЕЛТА

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После съезда в кювет микроавтобуса из Беларуси госпитализированы 7 граждан Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Брянской области.  В полиции...
 
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