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ДТП под Брянском: пострадали 7 белорусов
Источник материала: ОНТ
После съезда в кювет микроавтобуса из Беларуси госпитализированы 7 граждан Беларуси,
В полиции уточнили, что после опрокидывания в кювет микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который ехал в сторону Брянска со стороны Беларуси пострадали 7 человек. Как пояснили ТАСС в УМВД по региону, всего в момент ДТП в машине находились 16 человек, все граждане Беларуси.
В Выгоничской центральной районной больнице (Брянская область) рассказали, что госпитализированными занимаются сотрудники медицины катастроф, которые приехали из Брянска. В больницу поступило 7 человек, один из них на ногах. Пострадавшие - молодые мужчины.
По предварительным данным, причина аварии – несоответствие выбранной скорости условиям движения.
Напомним, на 43-м км трассы «Брянск – Новозыбков» произошло ДТП. Как сообщал российский региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Брянске – гололедица и небольшой снег.
Фото: БЕЛТА
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После съезда в кювет микроавтобуса из Беларуси госпитализированы 7 граждан Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Брянской области. В полиции...
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