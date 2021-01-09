«Самый теплый за весь период метеонаблюдений»: синоптик Дмитрий Рябов – о температурных рекордах 2020-го

Источник материала: ОНТ

Прошедший год стал самым теплым за весь период метеонаблюдений. Он был насыщен и очень разнообразен на метеособытия. О громких рекордах, температурных качелях и осадках 2020-го – Дмитрий Рябов в программе «Метеогид».



Начнем с зимы. Как говорят старожилы, такой зимы они не помнят. Впрочем, это подтвердила и вся история метеонаблюдений. Средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 5,5 градуса. А в Дрогичине 18 декабря температура достигла максимального значения – было +12,8°C. Также зима стала самой малоснежной. Не обошлось без сюрпризов: в связи с аномально теплой погодой неоднократно наблюдались грозы, которые считаются очень редким зимним явлением. В среднем по стране в зимние месяцы они отмечаются раз в 15–20 лет.

Необычной была и весна. Из-за того, что климатическая зима так и не наступила, не было и устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 0°C в сторону повышения. В рейтинге весна 2020-го заняла 23-ю позицию за последние 75 лет. А апрель оказался удивительным сухим. Выпало всего лишь 13 миллиметров осадков, что составило 34% от нормы.

Перейдем к лету. Июнь стал теплее июля. Максимальная температура воздуха летнего сезона зарегистрирована в Жлобине 11 июня – было +34,4°C. Жара сопровождалась градом и сильными ливнями. Больше всего осадков выпало 14 июня в Могилеве – 62 миллиметра. А в Березинском заповеднике за июнь выпал 231 литр воды на квадратный метр.

Осень 2020-го возглавила рейтинг самых теплых осенних сезонов. Средняя температура воздуха была на 3,1 градуса выше климатической нормы. Сентябрь стал вторым самым теплым – после сентября 2018-го. Погода была такая, как в августе. Абсолютный максимум температуры воздуха был отмечен 2 сентября в Брагине и составил +32,8°C. А октябрь стал самым теплым с 1945 года. Не отстал и ноябрь. Таким теплым он бывает примерно раз в 5–6 лет.

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