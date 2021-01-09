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Новый тренер БАТЭ: я вообще не загоняюсь, я пришёл работать

09.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая пресс-конференция в роли главного тренера. 9 января на «Борисов-Арене» главком БАТЭ Виталий Жуковский пообщался с журналистами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В процессе разговора стало известно, что команда выйдет из отпуска в грядущий понедельник, 11 января. С 27 января по 23 февраля у «желто-синих» запланирован сбор в Турции.

Новый тренер БАТЭ: я вообще не загоняюсь, я пришёл работать

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «БАТЭ»:
Здесь большой клуб, много вокруг клуба ходит сказок. Не знаю, чего можно ожидать. Но я вообще не загоняюсь. Я пришел работать, я должен просто работать и делать свою работу, а там уже как получится.

Эмоционально было очень легко, скажу честно. Было очень легко, потому что поддержка руководителей – и Владимира Ананича, и Виталия Курило. Было очень легко, но попрощаться, сказать два слова коллективу – я, к сожалению, не смог двух слов связать. Там уже были эмоции.

А так, конечно, столько отдать… Но я морально был готов. Я готовился к этому, я хотел этого, я понимал. Мне очень понравилось выражение Виталия Курило. Он сказал: «Да, наверное, я с тобой соглашусь, потому что лучше уйти на год раньше, чем на час позже». Так что я думаю, что я принял такое решение.

Люди в материале: Виталий Жуковский

 
 
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Новости Беларуси. Первая пресс-конференция в роли главного тренера. 9 января на «Борисов-Арене» главком БАТЭ Виталий Жуковский пообщался с журналистами, сообщили в...
 
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