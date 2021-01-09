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Елена Кручинкина – 9-я, Бочарников – 15-й. Итоги второго дня пятого этапа Кубка мира по биатлону

09.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужской и женской гонками преследования продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону – турнир проходит в Оберхофе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала на лыжне появились дамы. Лучшей из белорусок оказалась Елена Кручинкина, которая в итоговом протоколе заняла девятую позицию. Однако особенного упоминания заслуживает Динара Алимбекова. По ходу пасьюта она отыграла 21 позицию и финишировала 16-й. А вне конкуренции была норвежка Тириль Экхофф.

Елена Кручинкина – 9-я, Бочарников – 15-й. Итоги второго дня пятого этапа Кубка мира по биатлону

Следом на трассе появились мужчины. Здесь сильнейшим также стал представитель Норвегии. Равных не знал Лагрейд. На второй и третьей позициях расположились спортсмены этой же страны – Дале и Бе.

Что касается наших спортсменов, то выше всех в итоговой классификации расположился Сергей Бочарников. У него 15-я позиция. Елетнов – 18-й, Смольский – 26-й, Воробей – 55-й.

Люди в материале: Елена Кручинкина, Динара Алимбекова, Тириль Экхофф, Сергей Бочарников

 
 
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Новости Беларуси. Мужской и женской гонками преследования продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону – турнир проходит в Оберхофе, сообщили в программе...
 
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