«Цмоки» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторую победу в сезоне в Единой лиге ВТБ одержал мужской баскетбольный клуб «Цмоки». «Драконы» дома были сильнее «Нижнего Новгорода», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт поединка ничего хорошего хозяевам не сулил. Первую четверть они отдали практически без борьбы – минус 10 очков. Сделав соответствующие выводы, белорусы перестроились и заиграли более активно. Как итог – к середине третьего отрезка уже «Цмоки» имели в активе 13 баллов.





Нервной концовки избежать не удалось, но все для нас закончилось благополучно. «Драконы» победили 77 на 76. У нас самым полезным стал Лоури, отметившийся 27 пунктами.