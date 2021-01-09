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«Цмоки» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ

09.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторую победу в сезоне в Единой лиге ВТБ одержал мужской баскетбольный клуб «Цмоки». «Драконы» дома были сильнее «Нижнего Новгорода», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт поединка ничего хорошего хозяевам не сулил. Первую четверть они отдали практически без борьбы – минус 10 очков. Сделав соответствующие выводы, белорусы перестроились и заиграли более активно. Как итог – к середине третьего отрезка уже «Цмоки» имели в активе 13 баллов.

«Цмоки» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ

Нервной концовки избежать не удалось, но все для нас закончилось благополучно. «Драконы» победили 77 на 76. У нас самым полезным стал Лоури, отметившийся 27 пунктами.

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Новости Беларуси. Вторую победу в сезоне в Единой лиге ВТБ одержал мужской баскетбольный клуб «Цмоки». «Драконы» дома были сильнее «Нижнего Новгорода», сообщили в...
 
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