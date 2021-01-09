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Пять простых советов, как улучшить качество сна

10.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пять простых советов, как улучшить качество сна

  • 9.01.2021, 22:30
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Пять простых советов, как улучшить качество сна

Сон имеет огромное влияние на работоспособность всего нашего организма.

Недосып может оказывать эффект на продуктивность в течение дня, а также на скорость метаболизма и внешний вид кожи. Поэтому эксперты советуют уделять большое внимание как количеству сна, так и его качеству.

Сайт bazaar.ru собрал 5 советов, которые помогут высыпаться.

Следите за режимом

Врачи уверены, что ложиться и просыпаться нужно всегда в одно и то же время — вне зависимости от того, рабочий это день или выходной. Да, спать до обеда в воскресенье — не лучшая затея. Это сбивает циркадные ритмы организма, поэтому после такого «отсыпного» уснуть пораньше не получится, а встать в понедельник на работу будет еще сложнее обычного.

Проветривайте комнату

Не забывайте проветривать комнату перед сном, а в теплое время года попробуйте спать с открытым окном. Это поможет избавиться от неблагоприятных бактерий, которые образуются в воздухе в течение дня, а также наполнит комнату кислородом, который помогает быстрее уснуть и насыщает организм. Именно из-за повышенного содержания кислорода в воздухе мы так хорошо спим за городом. Кроме того, спать полезнее в прохладном помещении.

Избавьтесь от источников света

На качество сна прямое влияние оказывает гормон мелатонин — именно его прописывают принимать в виде таблеток тем, кто страдает от бессонницы. Он вырабатывается в нашем организме сам и без медикаментозного вмешательства, но для этого нужно создать правильные условия. Самое главное — темнота. Мелатонин вырабатывается только тогда, когда вам в глаза не попадает свет. Помочь в этом могут плотные шторы или ночная маска на глаза.

Не наедайтесь на ночь

Есть на ночь неполезно не только для вашей фигуры. Уснуть с набитым желудком куда сложнее, чем с пустым. Кроме того, в течение ночи ваш организм будет тратить силы и энергию на то, чтобы переварить пищу — вместо того, чтобы отдыхать и набираться сил для следующего дня.

Гуляйте перед сном

Это может казаться очевидным, но кислород, насыщая мозг, действует на организм как снотворное. Согласитесь, что на природе это чувствуется особенно сильно: после дня на свежем воздухе каждый быстро уснет крепким сном — поэтому, если вы находитесь за городом, обязательно воспользуйтесь этим советом. Однако, если вы живете в шумном мегаполисе, вечерняя прогулка также может помочь побороть бессонницу. Главное, постарайтесь избегать мест с большим скоплением машин и людей — часовая прогулка поможет отвлечься от тревожных мыслей и расслабиться.

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Сон имеет огромное влияние на работоспособность всего нашего организма.
 
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