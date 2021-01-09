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Мощный взрыв произошел на газопроводе в Украине

10.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мощный взрыв произошел на газопроводе в Украине

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  • 9.01.2021, 21:51
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Мощный взрыв произошел на газопроводе в Украине

По этому газопроводу осуществляется транзит российского газа в Европу.

В Полтавской области недалеко от города Лубны в субботу, 9 января, произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Помары - Ужгород", по которому осуществляется транзит российского газа в Европу. Очевидцы публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых виден поднявшийся в небо большой огненный шар, пишет dw.com.

Как говорится в сообщении ООО "Оператор ГТС Украины" (Укртрансгаз) , "жертв и пострадавших в результате аварии нет". Нет и угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов. Авария не оказала влияния на транспортировку газа в Европу.

Причины взрыва пока выяснить не удалось. Об инциденте проинформированы Национальная полиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Служба безопасности Украины.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - указывается в сообщении "Оператора ГТС Украины".

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По этому газопроводу осуществляется транзит российского газа в Европу.
 
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