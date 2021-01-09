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Оппозиция начнет включать участников ВНС в книгу преступлений с 18 января

10.01.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Все делегаты так называемого Всебелорусского народного собрания, которые не заявят об отказе участвовать в нем, будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки.

«Уже через 10 дней в ЕКРП появятся первые фамилии. Список будет обновляться каждые 10 дней – вплоть до 10 февраля 2021», - заявил сегодня член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По его словам, действия участников ВНС уже нарушают Конституцию и Закон о республиканских и местных собраниях и подпадают под состав статей 190 и 424 УК РБ (наказание - от 2 до 10 лет лишения свободы). Если собрание с участием делегатов приведет к конституционному перевороту, к данным статьям добавится статья 357 УК РБ (от 10 до 15 лет лишения свободы).

«Давая свое согласие на участие в т.н. ВНС, вы должны осознавать, на что подписываетесь. Лукашенко уже с ног до головы замазал в уголовных статьях силовиков, которые соглашались выполнять его преступные приказы. Теперь он замажет вас. Если не откажетесь», – предупредил делегатов Павел Латушко.

Попадание в список ЕКРП будет также означать, что все фамилии и открытые данные делегатов станут достоянием общественности. И каждый беларус сможет узнать «героев» в лицо.

 
 
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Все делегаты так называемого Всебелорусского народного собрания, которые не заявят об отказе участвовать в нем, будут публично добавлены в Единую книгу...
 
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