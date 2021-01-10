Источник материала: Хартия'97

Зафиксирована DDOS атака на сайт Сharter97.org 10.01.2021, 0:42

3,582

Техническая служба зафиксировала попытку DDOS атаки на один из наших серверов.

Атака была зафиксирована с 22:40 до 23:10 по минскому времени. В течение этого периода злоумышленники произвели более 2-х миллионов запросов с нескольких ИП адресов расположенных в разных частях света.

На данный момент технической службе удалось зафиксировать и установить 7 из них.

Расследование инцидента - продолжается.

Техническая служба приносит свои извинения за сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией

https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/

173.254.222.162 - https://ipinfo.io/173.254.222.162

103.55.144.70 - https://ipinfo.io/103.55.144.70

173.254.222.170 - https://ipinfo.io/173.254.222.170

117.28.88.101 - https://ipinfo.io/117.28.88.101

104.199.178.175 - https://ipinfo.io/104.199.178.175

121.36.205.79 - https://ipinfo.io/121.36.205.79

54.149.155.102 - https://ipinfo.io/54.149.155.102

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу