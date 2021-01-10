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Зафиксирована DDOS атака на сайт Сharter97.org
Источник материала: Хартия'97
Зафиксирована DDOS атака на сайт Сharter97.org
Техническая служба зафиксировала попытку DDOS атаки на один из наших серверов.
Атака была зафиксирована с 22:40 до 23:10 по минскому времени. В течение этого периода злоумышленники произвели более 2-х миллионов запросов с нескольких ИП адресов расположенных в разных частях света.
На данный момент технической службе удалось зафиксировать и установить 7 из них.
Расследование инцидента - продолжается.
Техническая служба приносит свои извинения за сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией
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Техническая служба зафиксировала попытку DDOS атаки на один из наших серверов.
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