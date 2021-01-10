Перенос или бойкот хоккейного ЧМ в Беларуси обсуждается в семи странах-участницах

Источник материала: Tut.by

Тема переноса или бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге, обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен в интервью DK Sporten 6 января заявил: «Мы не хотим, чтобы наша сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел в другой стране». Ларсен отметил, что несколько игроков сборной уже высказались критически по поводу проведения турнира в Беларуси. Отвечая на вопрос, что он будет делать, если хоккеисты откажутся ехать в Минск, представитель федерации признался, что начнет прыгать и танцевать, сколько ему захочется, но он не думает, что дело зайдет настолько далеко и Международная федерация хоккея примет нужное решение о месте проведения первенства.

По словам Ларсена, возникнет сложная ситуация, если Дания окажется единственной, кто не поедет на ЧМ в Беларусь. «Но я уверен, что у четырех северных стран (Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. — БелаПАН.) очень похожие взгляды на вещи. И тогда международной федерации будет труднее не заметить это», — считает он.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью Yle Radio 3 января высказала мнение, что в Беларуси нельзя проводить ЧМ по причине «очень серьезной ситуации» с правами человека, и упомянула аресты граждан, отстаивающих свое право выбора.

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) финн Калерво Куммола 21 ноября написал на своей странице в «Твиттере»: «Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 не нужно проводить в Минске. Верю, что так и будет». В 2012 году этот хоккейный чиновник, комментируя дискуссию о возможном переносе ЧМ-2014 из Беларуси в другую страну, высказывал иное мнение: «Мы не хотим смешивать политику и спорт. А те, кто намерен перенести чемпионат мира из Минска, занимаются именно этим!» Он также отметил, что любые решения в отношении чемпионата мира в Минске даются ему трудно. «Сердце говорит одно, голова — другое», — сказал Куммола девять лет назад, подчеркнув, что чемпионат мира-2014 «отдали не Лукашенко, а успешной хоккейной сборной Беларуси».

Стоит также отметить, что в 2017 году совместная заявка Беларуси и Латвии победила финскую с разницей в три голоса.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек 2 декабря написал в «Фейсбуке»: «Политику и спорт нельзя смешивать. Но проведение такого большого мероприятия, как чемпионат мира по хоккею, в стране, где продолжается насилие против мирных демонстрантов… Не могу себе это представить». В интервью idnes.cz он также заявил, что проведение ЧМ в Минске узаконит режим Лукашенко. «Не могу представить, что демократический мир будет поддерживать проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси Александра Лукашенко», — сказал Петржичек.

21 декабря член Совета ИИХФ чех Петр Бржиза со ссылкой на отчеты экспертов выразил сомнение в достоверности статистики по ковиду, предоставляемой белорусской стороной.

Министр спорта Швеции Аманда Линд назвала неуместным проведение турнира в Беларуси. «Моя позиция и позиция правительства Швеции заключаются в том, что спорт также несет значительную ответственность за недопущение легитимации репрессивных и недемократических режимов», — заявила Линд 3 декабря. Она поддержала позицию Латвии, которая не хочет проводить ЧМ совместно с Беларусью. Линд выразила надежду, что шведское спортивное движение продолжит защищать права человека и демократию в международном контексте.

В Германии по теме хоккейного чемпионата высказались депутаты Бундестага. Правительство Германии должно потребовать переноса из Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021, заявила Маргарете Баузе, которая является спикером фракции «Союз-90/Зеленые» по вопросам прав человека и гуманитарной помощи, членом одноименного парламентского комитета, а также заместителем председателя немецко-белорусской парламентской группы. «Поощрять государственный террор брутального диктатора Лукашенко правом проведения крупного международного события было бы совершенно неправильным сигналом. Это должно осознать также федеральное правительство и потребовать от Немецкого хоккейного союза и Международной федерации хоккея перенести чемпионат мира», — написала Баузе 7 января на своей странице в «Фейсбуке».

Молодежное крыло Консервативной партии Норвегии 1 сентября призвало хоккейную федерацию страны к бойкоту ЧМ в Минске. «Федерация должна дистанцироваться от Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку народа», — заявил первый заместитель председателя молодых консерваторов Хассан Наваз. «Тысячи людей были арестованы, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская находится в изгнании, „Международная амнистия“ сообщает о массовых пытках в стране, а президентские выборы не признаны ни свободными, ни справедливыми», — подчеркнул политик. Комментируя заявление Наваза, президент Норвежского хоккейного союза Таге Петтерсен, который также является членом Консервативной партии, назвал бойкот «сильным словом» и предложил подумать над переносом минских матчей в другую страну.

13 августа, через четыре дня после президентских выборов в Беларуси и начала протестов против фальсификации их итогов, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит, как можно организовать чемпионат вместе с Беларусью. «Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — сказал Кариньш Русскому вещанию телеканала LTV7.

Обращение правительства Латвии передать права основного организатора от Беларуси другой стране было рассмотрено на заседании Совета ИИХФ 17 сентября. Члены совета постановили обратиться к экспертам с просьбой проанализировать ситуацию. Их отчет был представлен через два месяца. Руководство ИИХФ заявило, что для принятия окончательного решения необходимо больше времени.

16 ноября Латвия запретила въезд в страну председателю Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, оказавшемуся в центре скандала вокруг смерти Романа Бондаренко.

17 сентября Европейский парламент призвал не проводить в Минске матчи ЧМ-2021.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня. В Минске на групповом этапе запланированы игры с участием сборных Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, России, Словакии, Чехии и Швеции. В Риге должны собраться команды Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Норвегии, США, Финляндии и Швейцарии.