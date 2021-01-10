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Перенос или бойкот хоккейного ЧМ в Беларуси обсуждается в семи странах-участницах
Источник материала: Tut.by
Тема переноса или бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге, обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии.
Директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен в
По словам Ларсена, возникнет сложная ситуация, если Дания окажется единственной, кто не поедет на ЧМ в Беларусь. «Но я уверен, что у четырех северных стран (Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. — БелаПАН.) очень похожие взгляды на вещи. И тогда международной федерации будет труднее не заметить это», — считает он.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в
Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) финн Калерво Куммола 21 ноября написал на своей странице в «Твиттере»: «Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 не нужно проводить в Минске. Верю, что так и будет». В 2012 году этот хоккейный чиновник, комментируя дискуссию о возможном переносе ЧМ-2014 из Беларуси в другую страну, высказывал иное мнение: «Мы не хотим смешивать политику и спорт. А те, кто намерен перенести чемпионат мира из Минска, занимаются именно этим!» Он также отметил, что любые решения в отношении чемпионата мира в Минске даются ему трудно. «Сердце говорит одно, голова — другое», — сказал Куммола девять лет назад, подчеркнув, что чемпионат мира-2014 «отдали не Лукашенко, а успешной хоккейной сборной Беларуси».
Стоит также отметить, что в 2017 году совместная заявка Беларуси и Латвии победила финскую с разницей в три голоса.
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек 2 декабря написал в «Фейсбуке»: «Политику и спорт нельзя смешивать. Но проведение такого большого мероприятия, как чемпионат мира по хоккею, в стране, где продолжается насилие против мирных демонстрантов… Не могу себе это представить». В интервью
21 декабря член Совета ИИХФ чех Петр Бржиза со ссылкой на отчеты экспертов
Министр спорта Швеции Аманда Линд назвала неуместным проведение турнира в Беларуси. «Моя позиция и позиция правительства Швеции заключаются в том, что спорт также несет значительную ответственность за недопущение легитимации репрессивных и недемократических режимов», —
В Германии по теме хоккейного чемпионата высказались депутаты Бундестага. Правительство Германии должно потребовать переноса из Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021, заявила Маргарете Баузе, которая является спикером фракции «Союз-90/Зеленые» по вопросам прав человека и гуманитарной помощи, членом одноименного парламентского комитета, а также заместителем председателя немецко-белорусской парламентской группы. «Поощрять государственный террор брутального диктатора Лукашенко правом проведения крупного международного события было бы совершенно неправильным сигналом. Это должно осознать также федеральное правительство и потребовать от Немецкого хоккейного союза и Международной федерации хоккея перенести чемпионат мира», — написала Баузе 7 января на своей странице в «Фейсбуке».
Молодежное крыло Консервативной партии Норвегии 1 сентября
13 августа, через четыре дня после президентских выборов в Беларуси и начала протестов против фальсификации их итогов, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит, как можно организовать чемпионат вместе с Беларусью. «Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», —
Обращение правительства Латвии передать права основного организатора от Беларуси другой стране было рассмотрено на заседании Совета ИИХФ 17 сентября. Члены совета постановили обратиться к экспертам с просьбой проанализировать ситуацию. Их отчет был представлен через два месяца. Руководство ИИХФ заявило, что для принятия окончательного решения необходимо больше времени.
16 ноября Латвия запретила въезд в страну председателю Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, оказавшемуся в центре скандала вокруг смерти Романа Бондаренко.
17 сентября Европейский парламент призвал не проводить в Минске матчи ЧМ-2021.
Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня. В Минске на групповом этапе запланированы игры с участием сборных Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, России, Словакии, Чехии и Швеции. В Риге должны собраться команды Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Норвегии, США, Финляндии и Швейцарии.
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Тема переноса или бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге, обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи...
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