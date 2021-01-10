5 странных рождественских ретрооткрыток, которые 100 лет назад казались милыми

Источник материала: ОНТ

Эти новогодние и рождественские открытки, которые в начале XX века люди посылали друг другу, должны были создавать праздничное настроение, но сейчас кажется, что они выглядят несколько странными. Подборка опубликована на сайте wday.ru .

1. Почему в зимнем лесу женщина и ребенок одеты совершенно не по погоде?

1929 год. Фото Getty Images





2. Согласно новогодним традициям тех времен в Австрии, чтобы обрести счастье в новом году, обязательно нужно подать к столу свиную голову.

1920-е годы. Фото: Legion Media

3. Что за почтовым ящиком делает пингвин?



1920-е годы. Фото: Legion Media

4. Если верить австрийским традициям, получить такую открытку — к счастью…



1920-е годы. Фото: Legion Media





5. Кто знает, что это за фигура, удаляющаяся с мешком?





Франция. Начало 1920-х годов. Фото: Legion Media

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