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5 странных рождественских ретрооткрыток, которые 100 лет назад казались милыми
Источник материала: ОНТ
Эти новогодние и рождественские открытки, которые в начале XX века люди посылали друг другу, должны были создавать праздничное настроение, но сейчас кажется, что они выглядят несколько странными. Подборка опубликована на сайте
1. Почему в зимнем лесу женщина и ребенок одеты совершенно не по погоде?
2. Согласно новогодним традициям тех времен в Австрии, чтобы обрести счастье в новом году, обязательно нужно подать к столу свиную голову.
3. Что за почтовым ящиком делает пингвин?
4. Если верить австрийским традициям, получить такую открытку — к счастью…
5. Кто знает, что это за фигура, удаляющаяся с мешком?
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Эти новогодние и рождественские открытки, которые в начале XX века люди посылали друг другу, должны были создавать праздничное настроение, но сейчас кажется, что...
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