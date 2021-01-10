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5 странных рождественских ретрооткрыток, которые 100 лет назад казались милыми

10.01.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 странных рождественских ретрооткрыток, которые 100 лет назад казались милыми

Эти новогодние и рождественские открытки, которые в начале XX века люди посылали друг другу, должны были создавать праздничное настроение, но сейчас кажется, что они выглядят несколько странными. Подборка опубликована на сайте wday.ru.

1. Почему в зимнем лесу женщина и ребенок одеты  совершенно не по погоде?

1929 год. Фото Getty Images 


2. Согласно новогодним традициям тех времен в Австрии, чтобы обрести счастье в новом году, обязательно нужно подать к столу свиную голову.

 1920-е годы. Фото: Legion Media 

3. Что за почтовым ящиком делает пингвин? 


1920-е годы. Фото: Legion Media 

4. Если верить австрийским традициям, получить такую открытку — к счастью… 


1920-е годы. Фото: Legion Media 


5. Кто знает, что это за фигура, удаляющаяся с мешком?



Франция. Начало 1920-х годов. Фото: Legion Media 

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Эти новогодние и рождественские открытки, которые в начале XX века люди посылали друг другу, должны были создавать праздничное настроение, но сейчас кажется, что...
 
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