Источник материала: Хартия'97

300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим» 10.01.2021, 8:10

Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.

Минчане устроили массовый танцевальный флешмоб «Иерусалим», сообщает «Белсат» .

Около 300 человек из 45 районов столицы танцевали на снегу в бело-красно-белых костюмах с флагами районов, лентами и зонтиками.

Многие из них уже принимали участие во флешмобе «Иерусалим», а вчера они решили записать белорусам видео-подарок и станцевали все вместе. Скоро можно будет увидеть результат.

Танцоры-любители готовились 10 дней и даже устраивали репетицию.

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