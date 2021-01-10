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300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим»
Источник материала: Хартия'97
300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим»
Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.
Минчане устроили массовый танцевальный флешмоб «Иерусалим», сообщает
Около 300 человек из 45 районов столицы танцевали на снегу в бело-красно-белых костюмах с флагами районов, лентами и зонтиками.
Многие из них уже принимали участие во флешмобе «Иерусалим», а вчера они решили записать белорусам видео-подарок и станцевали все вместе. Скоро можно будет увидеть результат.
Танцоры-любители готовились 10 дней и даже устраивали репетицию.
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Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.
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