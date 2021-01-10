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Демократы заявили, что уже в понедельник готовы начать процесс импичмента Трампа

10.01.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Демократы заявили, что уже в понедельник готовы начать процесс импичмента Трампа

  • 10.01.2021, 8:04
Демократы заявили, что уже в понедельник готовы начать процесс импичмента Трампа

Решение готовы поддержать как минимум 180 конгрессменов.

Группа представителей Демократической партии США готова в понедельник, 11 января, внести в Конгресс статью об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу после попытки штурма Капитолия сторонниками главы Белого дома, сообщает nv.ua.

«Мы внесем на рассмотрение статью для импичмента в понедельник — во время заседания Палаты представителей», — сообщил один из авторов этого документа конгрессмен Тед Лью.

Демократ сообщил, что статью готовы поддержать как минимум 180 конгрессменов.

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиция смогла очистить здание Капитолия от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и умер один полицейский, еще 68 человек — задержаны.

Впоследствии в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена. После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

Накануне подведения итогов президентских выборов Трамп пообещал устроить «адскую битву» за пост президента.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе хотят объявить ему импичмент или отстранить от власти использовав 25-ю поправку Конституции. Такое решение планируют принять за считанные дни до окончания президентства Трампа.

Байден должен вступить в должность 46-го президента США 20 января 2021 года. До этого времени в США продолжается «переходный период» для передачи власти новому американскому лидеру.

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